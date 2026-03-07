إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:04 ص 07/03/2026

أسعار الدواجن

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم السبت 7-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 117.08 جنيهًا، بتراجع 1.92 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 108.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.46 جنيه بحد أقصى.

