"شباكه المفضلة".. ماذا يفعل عمر مرموش في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد؟

كتب : يوسف محمد

06:00 ص 07/03/2026
يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة مان سيتي أمام نيوكاسل اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام عمر مرموش في مواجهاته أمام نيوكاسل

وتعد مباراة اليوم من المواجهات المفضلة للنجم المصري عمر مرموش لاعب السيتي، حيث يقدم مستويات كبيرة في مواجهاته أمام نيوكاسل منذ الانضمام للسيتي.

ولعب صاحب الـ27 عاما، 4 مباريات من قبل أمام نيوكاسل في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

كما نجح مرموش في تسجيل 5 أهداف في مرمى نيوكاسل وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام عمر مرموش مع مان سيتي الموسم الحالي

وشارك النجم المصري رفقة السيتي خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 25 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

