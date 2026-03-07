إعلان

اعتماد مركز فريد عطية للغسيل الكلوي بالبحيرة من "GAHAR"

كتب : أحمد جمعة

11:00 ص 07/03/2026

مركز فريد عطية للغسيل الكلوي بالبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمحافظة البحيرة على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بعد استيفاء جميع معايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الوزارة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وجهودها المستمرة لتطوير خدمات الكلى ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأشار إلى تجديد الاعتماد المبدئي لمركز أورام المنيا، مما يعزز جاهزية المنشأة لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق معايير الجودة، كما تم منح الاعتماد المبدئي لعدد من المستشفيات بمحافظة المنيا، وهي: مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار تجهيز البنية الصحية بالمنيا استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تعد المنيا من أولى المحافظات المشمولة بها.

وأضاف أن المنشآت استوفت جميع متطلبات الاعتماد بعد تقييم شامل شمل كفاءة البنية التحتية، تطبيق سياسات مكافحة العدوى، الالتزام بمعايير سلامة المرضى، تطوير نظم الإدارة والحوكمة، ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأكدت الوزارة استمرار دعمها لتأهيل المنشآت الصحية بجميع المحافظات للحصول على الاعتماد، بهدف تعزيز مستوى الأداء وضمان استدامة جودة الخدمات، في إطار استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

