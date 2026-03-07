مباريات الأمس
"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي

كتب : هند عواد

11:17 ص 07/03/2026 تعديل في 11:17 ص
كشف المصري عماد نبيل دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة السعودي، أسباب الخسارة من الهلال.

النجمة يخسر من الهلال تحت أنظار دونجا

خسر النجمة من الهلال، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 25 من الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، فيما يتذيل النجمة جدول الترتيب، بـ8 نقاط.

ماذا قال دونجا بعد الهزيمة من الهلال؟

قال دونجا، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "أخطاء بسيطة كلفتنا المباراة، جميعنا معرضين للخطأ لكن مباراة مثل هذه أي فرصة صغيرة نخطئ فيها، الموضوع يصبح صعبا علينا".

وأضاف: "من الدقيقة 30 لـ90 نلعب ناقصين العدد وحاولنا أن نجعل النتيجة 1-0 ونخطف هدف، لكن الإرهاق والفروقات الفنية أنهت المباراة، أي مباراة غير الأهلي والهلال والنصر والقادسية، تحديا، والمباراة المقبلة حياة أو موت لنا وليهم".

اقرأ أيضًا:

بحضور حسن شحاتة.. 22 صورة من حفل الأهلي للتنمية المجتمعية

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا الدوري السعودي الهلال

