مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

كتب : يوسف محمد

05:41 م 06/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو (3)
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو (5)
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو في مران النصر
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو (2)
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة عضلية، خلال مشاركته رفقة النصر في مباراة الفيحاء بالدوري السعودي "دوري روشين".

موعد مباراة النصر المقبلة

ويستعد فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره نيوم غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري السعودي.

تصريحات خيسوس بخصوص إصابة رونالدو

وقال خيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رونالدو تعرض لإصابة عضلية في المباراة الماضية بالدوري، بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم التأكد أن الإصابة أخطر من المتوقع وتحتاج إلى وقت وراحة".

وتابع: "كريستيانو سافر إلى إسبانيا، لاستكمال علاجه مع طبيبه الخاص في مدريد ونتمنى عودته سريعا لمساعدة الفريق".

أرقام رونالدو مع النصر الموسم الحالي

وشارك صاحب الـ41 عاما مع النصر السعودي، خلال الموسم الحالي في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية

"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
أخبار مصر

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
أخبار المحافظات

مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
نهاية "مستريح المراهنات".. ضبط شاب نصب المواطنين "بالموبايل"
حوادث وقضايا

نهاية "مستريح المراهنات".. ضبط شاب نصب المواطنين "بالموبايل"

التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان