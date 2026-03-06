كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة عضلية، خلال مشاركته رفقة النصر في مباراة الفيحاء بالدوري السعودي "دوري روشين".

موعد مباراة النصر المقبلة

ويستعد فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره نيوم غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري السعودي.

تصريحات خيسوس بخصوص إصابة رونالدو

وقال خيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رونالدو تعرض لإصابة عضلية في المباراة الماضية بالدوري، بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم التأكد أن الإصابة أخطر من المتوقع وتحتاج إلى وقت وراحة".

وتابع: "كريستيانو سافر إلى إسبانيا، لاستكمال علاجه مع طبيبه الخاص في مدريد ونتمنى عودته سريعا لمساعدة الفريق".

أرقام رونالدو مع النصر الموسم الحالي

وشارك صاحب الـ41 عاما مع النصر السعودي، خلال الموسم الحالي في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

