موعد مباراة إنتر ميلان و آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني:

12:00 ص 20/01/2026
يواجه إنتر ميلان نظيره فريق آرسنال الإنجليزي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ7 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "جوزيبي مياتزا " إيطاليا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويتصدر آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة بينما يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 12 نقطة.

