لحظة بلحظة.. ريال مدريد 3 - 0 مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد الهادي
خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (1)
يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه، أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش
خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.
خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.
خط الهجوم: إرلينج هالاند.
مجريات مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 4: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي
الدقيقة 6: هجمة لصالح مانشستر سيتي وصلت عند برناردو سيلفا سددها قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع ثم ارتدت إلى أنطوان سيمينو سددها قوية لكن كورتوا تصدى لها بثبات
الدقيقة 20: فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد
الدقيقة 27: فالفيردي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد
الدقيقة 35: خطأ لصالح مانشستر سيتي بالقرب من منطقة جزاء ريال مدريد.
الدقيقة 43: فالفيردي يسجل الهدف الثالث للريال.
الدقيقة 45+1: انتهاء الشوط الأول بتقدم الريال بثلاثية نظيفة