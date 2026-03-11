هدف باريس سان جيرمان في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس ، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في مرمي تشيلسي من الدقيقة ال10 من عمر المباراة.

وحتى الأن فريق باريس سان جيرمان متقدم على نظيره فريق تشيلسي بهدف دون رد حتى الأن.