الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

هدف باريس سان جيرمان في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب : محمد الميموني

11:39 م 11/03/2026 تعديل في 11:39 م

باريس سان جيرمان

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس ، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في مرمي تشيلسي من الدقيقة ال10 من عمر المباراة.

وحتى الأن فريق باريس سان جيرمان متقدم على نظيره فريق تشيلسي بهدف دون رد حتى الأن.

باريس سان جيرمان تشيلسي دوري أبطال أوروبا

