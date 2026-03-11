هدف باريس سان جيرمان في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كتب : محمد الميموني
باريس سان جيرمان
يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس ، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في مرمي تشيلسي من الدقيقة ال10 من عمر المباراة.
وحتى الأن فريق باريس سان جيرمان متقدم على نظيره فريق تشيلسي بهدف دون رد حتى الأن.
🚨🚨🚨🚨🚨 هدف خيالي!— اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) March 11, 2026
باركولا يفتح التسجيل لباريس سان جيرمان ...
باريس سان جيرمان 1-0 تشيلسي.#باريس_تشيلسي
pic.twitter.com/5PkdtJjMoV