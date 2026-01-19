تلقى المنتخب المغربي الهزيمة أمس الأحد 18 يناير الجاري، على يد منتخب السنغال بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

واستمرت عقدة نهائي أمم أفريقيا تلاحق أسود الأطلس، حيث صعد منتخب المغرب إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2004 وانتهى لصالح نسور قرطاج بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في النهائي الثاني له أمس على يد السنغال.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة في تاريخه عام 1976، في النسخة التي أقيمت في إثيوبيا بمشاركة 8 منتخبات.

وعلى الرغم من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا 1976، إلا أنه لم يخوض مباراة نهائية، حيث أقيمت البطولة آنذاك بنظام المجموعات، إذ تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى كل من: "غينيا، إثيوبيا، أوغندا ومصر"، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من: "المغرب، زائير، نيجيريا والسودان".

وتأهل أول وثاني من كل مجموعة ليتم إقامة دورة رباعية، بمشاركة المغرب، مصر، نيجيريا وغينيا، نجح منتخب نيجيريا في التتويج باللقب، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

ويذكر أن الفوز آنذاك كان بنقطتين فقط، وليس ب 3 نقاط مثلما هو الآن، ليكون تتويج أسود الأطلس باللقب دون أن يفوزوا في أي مباراة نهائية بأمم أفريقيا طوال تاريخهم.

