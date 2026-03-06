يستعد ستة عشر ملعباً لاستضافة منافسات كأس العالم لعام 2026، إذ تقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة ثلاث دول مضيفة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتتنوع ملاعب المونديال بين منشآت تاريخية عريقة وملاعب حديثة متطورة، والتي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:

1- يقع ملعب " بي سي بليس" BC Place في مدينة فانكوفرالكندية، ويعتبر من أكبر الملاعب في كندا ضمن البطولة، إذ اكتسب شكله الحديث بعد تطويره عقب استضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2010، ومن المقرر أن يستضيف مباراتين لمنتخب كندا في دور المجموعات، إضافة إلى مباريات تمتد حتى دور الـ16.

2- أما ملعب " بي إم أو فيلد" BMO Field في مدينة تورونتو ، من أصغر ملاعب البطولة من حيث السعة، إلا أنه سيخضع لتوسعة كبيرة لاستيعاب الجماهير وسيستضيف المباراة الافتتاحية لمنتخب كندا، كما سيختتم دوره في البطولة بعد مباريات دور الـ32.

3- يعتبر ملعب "أزتيكا" Estadio Azteca في المكسيك أحد أشهر ملاعب كرة القدم في التاريخ، إذ سبق له استضافة نهائي كأس العالم عامي 1970و1986، سيستضيف هذه المرة المباراة الافتتاحية للبطولة إلى جانب مباريات تمتد حتى دور الـ16.

4- يقع ملعب "بي بي في إيه" Estadio BBVA في مدينة جوادالوبي بولاية نويفو ليون، ويتميز بموقعه أسفل جبل Cerro de la Silla الشهير، ما يمنحه خلفية طبيعية مميزة وسيستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات إضافة إلى مباراة في دور الـ32.

5- أما ملعب "أكرون" Estadio Akron في مدينة زابوبان بولاية خاليسكو، فسيعرف خلال البطولة باسم ملعب جوادالاخارا ويعد ثاني أصغر ملاعب البطولة، وسيستخدم خلال مرحلة المجموعات فقط، بما في ذلك المباراة الثانية لمنتخب المكسيك.

6- وفي الولايات المتحدة يستضيف ملعب "ميتلايف" MetLife Stadium في مدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي المباراة النهائية للبطولة، إلى جانب عدد من مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية، على أن يقام النهائي في التاسع عشر من يوليو.

7- كما يعد ملعب " إيه تي آند تي" AT&T Stadium في مدينة أرلينجتون، تكساس من أهم ملاعب البطولة، إذ سيستضيف أكبر عدد من المباريات بينها خمس مباريات في دور المجموعات وعدة مواجهات في الأدوار الإقصائية، إضافة إلى إحدى مباراتي نصف النهائي.

8- يشتهر ملعب " أروهيد" Arrowhead Stadium في مدينة كانساس سيتي بكونه أحد أكثر الملاعب صخباً في العالم من حيث تشجيع الجماهير، وسيستضيف مباريات حتى دور ربع النهائي.

9- يتميز ملعب "إن آر جي " NRG Stadium في مدينة هيوستن بولاية تكساس بسقف قابل للفتح والإغلاق، وهو ما يجعله مناسب لاستضافة الأحداث الكبرى وسيحتضن مباريات حتى دور الـ16.

10- يعد ملعب "مرسيدس بنز استيديوم" Mercedes-Benz Stadium في مدينة أطلنطا بولاية جورجيا من أكثر الملاعب حداثة، إذ يتميز بسقف دائري متحرك وتصميم معماري فريد وسيستضيف مباريات في مختلف الأدوار حتى نصف النهائي باستثناء ربع النهائي.

11- يستضيف ملعب "صوفي" SoFi Stadium في مدينة إنجليووود بولاية كاليفورنيا المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا إضافة إلى عدد من مباريات دور المجموعات ودور الـ32 ومباراة في ربع النهائي.

12- يحتضن ملعب " لينكون فاينانشال فيلد" Lincoln Financial Field في مدينة فيلادلفيا خمس مباريات في دور المجموعات إضافة إلى مباراة في دورالـ16 تقام في الرابع من يوليو.

13- في مدينة سياتل يستضيف ملعب "لومن فيلد" Lumen Field أربع مباريات في دور المجموعات من بينها مباراة للولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات في دور الـ32 ودور الـ16.

14- ملعب"ليفاي" Levi’s Stadium في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ويتميز بتصميم معماري فريد وسيستضيف خمس مباريات في دور المجموعات إضافة إلى مباراة في دورالـ32.

15- يعد ملعب "جيليت" Gillette Stadium في مدينة فوكسبوروه بولاية ماساتشوستس من الملاعب المميزة بطابعه المعماري، وسيستضيف مباريات حتى دور ربع النهائي.

16- يستضيف ملعب "هارد روك" Hard Rock Stadium في مدينة ميامي جاردنز بولاية فلوريدا عدداً من المباريات حتى دور ربع النهائي، إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.