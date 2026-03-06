نجم مانشستر يونايتد يرفض دفع رشوة لتبرئته.. ما القصة؟

رفض هاري ماجواير، مدافع منتخب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، دفع رشوة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني للشرطة اليونانية للتستر على اعتقاله خلال عطلته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ماجواير رفض دفع رشوة"قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، لإنهاء محنته المتعلقة بالشجار الذي وقع خلال عطلته في اليونان.

وخسر مدافع مانشستر يونايتد، أمس معركة استمرت ست سنوات لتبرئته بعد مشادة مع الشرطة في جزيرة ميكونوس عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قيل له إن دفع 50 ألف جنيه إسترليني سينهي القضية، لكنه تعهد بتبرئة اسمه، وتم تأجيل إعادة المحاكمة أربع مرات بين عامي 2023 و2025.

الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد

استؤنفت المحاكمة أمس، إذ أيد ثلاثة قضاة الحكم الأصلي وأصدروا بحقه حكماً مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهراً.

وصف ماجواير، القرار بأنه "فوضى عارمة"، لكنه قال إنه سيرفع قضيته إلى المحكمة العليا اليونانية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة "ذا صن": "عرضوا عليه التستر على الأمر مقابل 50 ألف جنيه إسترليني. لكنه يفضل أن يُدان على أن يدفع رشوة. لن يُقدم أي اعتذار أو تعويض، وسيسعى هاري لتبرئة ساحته. لن يتوقف عن النضال حتى يتحقق ذلك، وسيلجأ إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن محامي رجال الشرطة السريين المتورطين في المواجهة التي وقعت في وقت متأخر من الليل، عرضوا صفقة خارج المحكمة.

وتعود الأزمة إلى أغسطس 2020، عندما كان يقضي عطلته مع زوجته وشقيقته وستة آخرين، وعندما كانوا في انتظار حافلة، زُعم أن رجلين ألبانيين اقتربا من زوجته، واندلع شجار حاد وسط مزاعم بأن ديزي، التي بدأت تفقد وعيها وتستعيده، قد تم حقنها بمادة مخدرة تستخدم في الاغتصاب.

وقال ماجواير وقتها: "كانت فكرتي الأولى أننا نتعرض للاختطا، "ركعنا ورفعنا أيدينا في الهواء، ثم بدأوا بضربنا في أرجلنا قائلين إن مسيرتي انتهت، ولن ألعب كرة القدم مرة أخرى ، ولن ألعب مرة أخرى."

وأضاف: "في تلك اللحظة، ظننت أنه لا توجد فرصة لأن يكونوا من الشرطة. حاولت الهرب. كنت أخشى على حياتي، لم يتحدثوا. لم يظهروا شارات. لم يفعلوا أي شيء. كانوا يرتدون ملابس مدنية فقط، لذا حاولتُ الهرب. كانت إحدى يديّ مقيدة بالأصفاد. كنتُ أحرك يدي".

واختتم: "يقولون إني آذيت ظهر أحدهم لأني كنت أسحب ذراعي وأنا أحاول الهرب لأني لم أكن أعرف من هؤلاء الرجال، لا أعتقد أنني آذيته. دعني أقولها بهذه الطريقة: لم أؤذيه بقدر ما آذوني."

اقرأ أيضًا:



أزمة تواجه منتخب العراق قبل الملحق المؤهل لكأس العالم



عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا



