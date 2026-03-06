مباريات الأمس
جميع المباريات

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:14 ص 06/03/2026 تعديل في 04:35 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد الإسباني
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (3)

يلاقي فريق ريال مدريد بنظيره سيلتا فيجو، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب أباتكا بالايدوس.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل سيلتا فيجو اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد الدوري الإسباني

