يلاقي فريق ريال مدريد بنظيره سيلتا فيجو، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب أباتكا بالايدوس.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل سيلتا فيجو اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".