موعد مباراة ليفربول و وولفرهامبتون في كأس الاتحاد والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:38 ص 06/03/2026
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (7)
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (5)
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (3)
    ليفربول

يلاقي ليفربول نظيره وولفرهامبتون اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات دور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 3"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول

