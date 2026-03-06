مباريات الأمس
مبابي يحصل على رخصة القيادة في سن 27 عاماً ويقود سيارته لأول مرة

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 06/03/2026

احتفال مبابي

حصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا على رخصة القيادة أخيراً، ليحقق إنجازاً شخصياً تأجل سنوات بسبب انشغاله المبكر بالاحتراف في كرة القدم، وذلك بعد أن أتم 27 عاماً.

ووفقاً لصحيفة L’Equipe، شوهد مبابي يقود سيارته الخاصة لأول مرة بعد مغادرته مركز تدريبات النادي، خلال فترة تعافيه من الإصابة، مستغلاً الوقت لتحقيق هدف شخصي ظل مؤجلاً.

وكان اللاعب يعتمد لسنوات على سائق خاص في تنقلاته، وأكد سابقاً أن مسيرته الاحترافية السريعة أجبرته على تأجيل بعض التجارب الحياتية الطبيعية، ومن بينها تعلم القيادة.

وأفادت تقارير أن مبابي استبدل سيارته الكهربائية BMW i7، التي حصل عليها كهدايا من النادي، بسيارة BMW iX3 أصغر حجماً وأقل تكلفة، وهي مقدمة ضمن الشراكة بين النادي وشركة BMW، خاصة أن السائقين الجدد غالباً ما يفضلون السيارات الأسهل في التعامل داخل المدن.

كيلبان مبابي ريال مدريد

