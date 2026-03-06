مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

حظر مدرب كريستال بالاس من القيادة 6 أشهر بسبب تجاوز السرعة

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 06/03/2026

أوليفر جلاسير

أوقف أوليفر جلاسير مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، عن القيادة لمدة ستة أشهر بعد ضبطه عبر كاميرا السرعة في شهر يوليو الماضي.

وتم ضبط جلاسير وهو يقود بسرعة 29 ميلاً في الساعة في منطقة محددة بـ20 ميلاً في لندن، كما كان له مخالفات سابقة تؤهله للحظر التلقائي.

حظر مدرب كريستال بالاس من القيادة 6 أشهر بسبب تجاوز السرعة
وبحسب تقارير صحفية بريطانية اعترف جلاسير بالذنب أمام محكمة ويليزدين ماجستريتس وقدم مذكرة مكتوبة بتعهد بعدم تكرار المخالفة، وأكد استعداده لمعالجة الأمر بسبب طبيعة عمله.

كما تم فرض عقوبة مالية وهي مبلغ 660 جنيه إسترليني، بجانب تكاليف 130 جنيه ورسوم ضحية 264 جنيه.

وقالت شرطة العاصمة إن جلاسير حاول دفع الغرامة لتسوية الأمر، إلا أن النقاط الإضافية على رخصته استوجبت إحالة القضية للمحاكمة.

ويذكر أن جلاسير كان من بين 1089 سائقاً تمت مقاضاتهم الأسبوع الماضي لتجاوز حدود السرعة في مناطق الـ20 ميلاً، مع إصدار 27 حظر قيادة وغرامات تجاوزت 157,000 جنيه إسترليني.

أوليفر جلاسير كريستال بالاس

