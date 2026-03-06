مباريات الأمس
تقارير إنجليزية تكشف ثروة أسطورة نوتنجهام فورست ووصيته بعد وفاته

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 06/03/2026
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن قيمة ثروة أسطورة كرة القدم الاسكتلندية جون روبرتسون نجم نوتنجهام فورست السابق، بعد وفاته نهاية عام 2025 عن عمر ناهز 72 عاماً.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الوثائق الرسمية الخاصة بتركة اللاعب الراحل أظهرت أن قيمة ممتلكاته بلغت 176,250 جنيه إسترليني، قبل أن تنخفض إلى 168,348 جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب والديون والرسوم القانونية.

وبحسب ما ورد في الوصية، فقد خصص روبرتسون 75 في المئة من تركته لزوجته شيريل، بينما حصلت ابنته إليزابيث على 25 في المئة من إجمالي المبلغ ولم تتضمن الوصية أي نصيب لابنيه الآخرين أندرو ومارك، إذ كان من الممكن أن يحصل كل منهما على جزء من التركة فقط في حال وفاة الزوجة شيريل قبل اللاعب الراحل.

وكان روبرتسون كتب وصيته في أغسطس عام 2010، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مسيرة روبرتسون مع نوتنجهام والمنتخب

ولعب روبرتسون دوراً هاماً في تاريخ نوتنجهام فورست، إذ شارك في تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي، إضافة إلى الفوز بلقبين من بطولة كأس أوروبا ولقبين في كأس الرابطة الإنجليزية.

وخلال مسيرته مع نوتنجهام خاض أكثر من 500 مباراة وسجل 95 هدفاً، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض روبرتسون 28 مباراة مع منتخب اسكتلندا سجل خلالها ثمانية أهداف، من بينها هدف في بطولة كأس العالم 1982 أمام نيوزيلاندا.

جون روبرتسون نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي

