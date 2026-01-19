يوسف بلعمري يبلغ الأهلي بموعد وصوله والانضمام للفريق

"وقود ومستشفيات".. ماذا يفعل ساديو ماني من أجل شعب السنغال؟

حسم مسؤولي النادي الأهلي في الأيام الماضية، أولي الصفقات الشتوية بالتعاقد مع المدافع المغربي يوسف بلعمري، قادمًا من صفوف نادي الرجاء.

وتوصل الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب على كافة إجراءات التعاقد، لينضم للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، ليكون أولي صفقاته لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن المغربي يوسف بلعمري أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بقدومه إلى مصر مساء يوم الأربعاء المقبل.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته المحلية والقارية عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، حين يلتقي مع يانج أفريكانز الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

