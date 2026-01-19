مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

يوسف بلعمري يبلغ الأهلي بموعد وصوله والانضمام للفريق

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 م 19/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري 4_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم مسؤولي النادي الأهلي في الأيام الماضية، أولي الصفقات الشتوية بالتعاقد مع المدافع المغربي يوسف بلعمري، قادمًا من صفوف نادي الرجاء.

وتوصل الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب على كافة إجراءات التعاقد، لينضم للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، ليكون أولي صفقاته لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن المغربي يوسف بلعمري أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بقدومه إلى مصر مساء يوم الأربعاء المقبل.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته المحلية والقارية عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، حين يلتقي مع يانج أفريكانز الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

أوروبا تتأهب لمواجهة ترامب.. هل تشتعل الأمور بسبب جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

أوروبا تتأهب لمواجهة ترامب.. هل تشتعل الأمور بسبب جرينلاند؟
رسمياً.. رسوم استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

رسمياً.. رسوم استمارة الثانوية العامة 2026
رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي
رياضة محلية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح