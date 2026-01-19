مباريات الأمس
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025

كتب : يوسف محمد سعيد

12:48 ص 19/01/2026
توج النجم السنغالي ساديو ماني قائد أسود التيرانجا، بجائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب.

وقدم ماني بطولة مميزة رفقة منتخب بلاده خلال النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، حيث نجح في تسجيل هدفين، خلال النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب المنتخب المغربي، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتوج بها منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا، حيث توج باللقب في نسخة واحدة من قبل، عام 2021، قبل أن يحقق اللقب للمرة الثانية في النسخة الحالية.

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025