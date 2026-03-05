"حدثت مرة واحدة عام 1992".. من سيتوج بالدوري الإنجليزي في حال تساوي السيتي

كشف السويسري فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن كواليس رحلته "المخيفة" في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأوضاع السياسية الحالية.

وروى فابيان تفاصيل تجربته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ كتب: "لقد مررت ببعض من أكثر أيام حياتي رعباً، بعدما شاهدت عن قرب ما يحدث في الشرق الأوسط، كنت هناك ضمن برنامجي التأهيلي، وأنا سعيد لأنني وجدت طريقة للعودة إلى الوطن بأمان".

وأضاف:"لكن ما شهدناه هناك وما يحدث حالياً أمر مخيف حقاً، آمل أن تصل المساعدات إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجونها في المناطق المتضررة".

وكان شار تعرض لإصابة قوية في الكاحل في يناير الماضي، إذ حصل على إذن من إدارة نيوكاسل الأسبوع الماضي للتوجه إلى منطقة الخليج لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت أشعة الشمس.

لكن تحولت إقامته هناك إلى تجربة مرعبة، عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها إيران على دول الخليج رداً على قصف الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت أكثر من 3,400 رحلة قدألغيت بعد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، مع إغلاق مطارات دبي والدوحة، فيما تمكن البريطانيون من استعادة بعض رحلات العودة إلى المملكة المتحدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، سلطت بعد التقارير الصحيفة خلال الفترة الماضية الضوء على مستقبل شار مع نيوكاسل إذ ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، مؤكدة أن عدة أندية ألمانية في البوندسليجا تراقب وضعه لبحث إمكانية ضمه مجدداً إلى الدوري الألماني، بعد انضمامه إلى نيوكاسل قادماً من ريا-ديبورتيفو لاكاوونيا في 2018.