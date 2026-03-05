مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

نجاة مدافع نيوكاسل من الصواريخ الإيرانية في الإمارات (صور)

كتب : نهي خورشيد

02:15 ص 05/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حرب إيران_1
  • عرض 4 صورة
    فابيان شار (3)_4
  • عرض 4 صورة
    فابيان شار (1)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف السويسري فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن كواليس رحلته "المخيفة" في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأوضاع السياسية الحالية.

وروى فابيان تفاصيل تجربته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ كتب: "لقد مررت ببعض من أكثر أيام حياتي رعباً، بعدما شاهدت عن قرب ما يحدث في الشرق الأوسط، كنت هناك ضمن برنامجي التأهيلي، وأنا سعيد لأنني وجدت طريقة للعودة إلى الوطن بأمان".

وأضاف:"لكن ما شهدناه هناك وما يحدث حالياً أمر مخيف حقاً، آمل أن تصل المساعدات إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجونها في المناطق المتضررة".

وكان شار تعرض لإصابة قوية في الكاحل في يناير الماضي، إذ حصل على إذن من إدارة نيوكاسل الأسبوع الماضي للتوجه إلى منطقة الخليج لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت أشعة الشمس.

لكن تحولت إقامته هناك إلى تجربة مرعبة، عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها إيران على دول الخليج رداً على قصف الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت أكثر من 3,400 رحلة قدألغيت بعد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، مع إغلاق مطارات دبي والدوحة، فيما تمكن البريطانيون من استعادة بعض رحلات العودة إلى المملكة المتحدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، سلطت بعد التقارير الصحيفة خلال الفترة الماضية الضوء على مستقبل شار مع نيوكاسل إذ ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، مؤكدة أن عدة أندية ألمانية في البوندسليجا تراقب وضعه لبحث إمكانية ضمه مجدداً إلى الدوري الألماني، بعد انضمامه إلى نيوكاسل قادماً من ريا-ديبورتيفو لاكاوونيا في 2018.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فابيان شار نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
بعد انتهاء الحرب.. هل يدرس ترامب دور الولايات المتحدة في إيران؟
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء الحرب.. هل يدرس ترامب دور الولايات المتحدة في إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان