جميع المباريات

أرسنال يواصل صدارته بفوز صعب على برايتون في الدوري

كتب : نهي خورشيد

12:36 ص 05/03/2026
    أرسنال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزاً صعباً على ضيفه برايتون بهدف نظيف، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


هدف مباراة أرسنال وبرايتون

وجاء هدف آرسنال بعد كرة مرتدة في وسط الملعب وصلت إلى تيمبر الذي مررها إلى ساكا، فتقدم الأخير وسدد كرة اصطدمت بأحد لاعبي برايتون لتسكن شباك الحارس معلنة عن الهدف الوحيد في المباراة.

ترتيب أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

في حين تواجد برايتون في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة.

آرسنال برايتون الدوري الإنجليزي

