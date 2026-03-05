تقام اليوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتشهد مباريات اليوم الخميس، مواجهة قوية في الدوري المصري "دوري نايل"، حينما يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، 9.30 مساءً، "أون سبورت"

بيراميدز ضد حرس الحدود، 9.30 مساءً، "أون سبورت 2"

بتروجيت ضد طلائع الجيش، 9.30 مساءً، "أون سبورت"

الأهلي ضد المقاولون العرب، 9.30 مساءً، "أون سبورت 1"

الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد كريستال بالاس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

الدوري السعودي

ضمك ضد الرياض، 9 مساءًن قناة "الثمانية"

الخلود ضد القادسية، 9 مساءً، قناة "الثمانية"

