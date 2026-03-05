مباريات الأمس
أزمة تواجه منتخب العراق قبل الملحق المؤهل لكأس العالم

كتب : هند عواد

02:15 م 05/03/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية
  • عرض 6 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (3)
  • عرض 6 صورة
    منتخب العراق (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب العراق (3)

أصبحت مشاركة منتخب العراق في الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في 31 مارس المقبل بمدينة مونتيري في المكسيك، مهددا بسبب إغلاق المجال الجوي العراقي.

مشاركة العراق في الملحق القاري لكأس العالم 2026 مهددة

ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق، الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، يوم 31 مارس بمدينة مونتيري، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مشاركة إيران أصبحت مهددة، بعدما أُغلق المجال الجوي العراقي منذ الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة The Guardian، تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم خطابًا من شركة الطيران الوطنية ووزارة النقل يفيد بأن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقًا لمدة "لا تقل عن أربعة أسابيع"، مما قد يمنع عددًا كبيرًا من اللاعبين من السفر.

ولم يشارك العراق في نهائيات كأس العالم سوى مرة واحدة، كانت في نسخة 1986 بالمكسيك، إذ خرج من الدور الأول بعد ثلاث هزائم أمام باراجواي (0-1)، وبلجيكا (1-2)، والبلد المضيف المكسيك (0-1).

وقال المنتخب العراقي في بيان: "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اطلاع كامل بتطورات وضع منتخبنا. وبسبب إغلاق المجال الجوي، لا يستطيع مدربنا جراهام أرنولد مغادرة الإمارات العربية المتحدة، كما أن العديد من السفارات لا تزال مغلقة، ما يمنع العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من الحصول على تأشيرة دخول إلى المكسيك".

