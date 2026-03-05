مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

دمرت بالكامل.. قصف أكبر صالة رياضية في إيران

كتب : هند عواد

02:11 م 05/03/2026 تعديل في 02:13 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة ISNA الإيرانية أن ضربة صاروخية دمرت أكبر صالة رياضية مغلقة في إيران، بعد هجمات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عليها.

تدمير أكبر صالة رياضية في إيران

أشارت الوكالة إلى أن الصالة المغطاة التي تتسع 12 ألف متفرج داخل مجمع آزادي الرياضي في طهران، دمرت بالكامل.

وأوضحت الوكالة أن جميع أقسام الصالة المغطاة والمباني المحيطة بها داخل المجمع قد دُمرت، وذلك بعد استضافتها معظم مسابقات كرة الصالات والكرة الطائرة والمصارعة وكرة السلة والتزلج وقفز الخيل.

وقالت الوكالة: "في الهجوم الصاروخي الأمريكي والإسرائيلي الذي وقع صباح اليوم على صالة آزادي التي تتسع لـ12 ألف متفرج في طهران، دُمرت جميع أجزاء الصالة والمباني المحيطة بها".

ويُعد مجمع آزادي الرياضي أكبر صالة رياضية مغلقة في إيران، وتم افتتاحه قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تزامنًا مع دورة الألعاب الآسيوية عام 1974.

اقرأ أيضًا:

انقطع الاتصال بعائلاتهن.. مدربة منتخب إيران تكشف معاناة اللاعبات في كأس آسيا

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيران وأمريكا مجمع آزادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
صور.. تشييع جثمان زوج الفنانة نور من كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة
دراما و تليفزيون

صور.. تشييع جثمان زوج الفنانة نور من كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور