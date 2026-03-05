دمرت بالكامل.. قصف أكبر صالة رياضية في إيران

أفادت وكالة ISNA الإيرانية أن ضربة صاروخية دمرت أكبر صالة رياضية مغلقة في إيران، بعد هجمات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عليها.

تدمير أكبر صالة رياضية في إيران

أشارت الوكالة إلى أن الصالة المغطاة التي تتسع 12 ألف متفرج داخل مجمع آزادي الرياضي في طهران، دمرت بالكامل.

Israel bombed Tehran’s 12,000-seat Azadi football Stadium.



Man… they are just bombing every civilian infrastructure. And yet some STILL think Israel/US is only targeting “tHe IsLaMiC RePuBliC rEgImE”!



You dumbasses, Israel is bombing everything it can bomb. pic.twitter.com/27BSvPRqsJ — Arya - آریا (@AryJeay) March 5, 2026

وأوضحت الوكالة أن جميع أقسام الصالة المغطاة والمباني المحيطة بها داخل المجمع قد دُمرت، وذلك بعد استضافتها معظم مسابقات كرة الصالات والكرة الطائرة والمصارعة وكرة السلة والتزلج وقفز الخيل.

وقالت الوكالة: "في الهجوم الصاروخي الأمريكي والإسرائيلي الذي وقع صباح اليوم على صالة آزادي التي تتسع لـ12 ألف متفرج في طهران، دُمرت جميع أجزاء الصالة والمباني المحيطة بها".

The blast wave also caused serious damage to the championship pool of the Azadi Sports Complex, which is located opposite the stadium hall. pic.twitter.com/Ul1VyNJb74 — Arya - آریا (@AryJeay) March 5, 2026

ويُعد مجمع آزادي الرياضي أكبر صالة رياضية مغلقة في إيران، وتم افتتاحه قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تزامنًا مع دورة الألعاب الآسيوية عام 1974.

