"الأمر أكثر إثارة للقلق".. سلوت يتحدث عن أزمة ليفربول قبل مواجهة الكأس

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، أن فريقه يعاني من أزمة في تحويل الفرص إلى أهداف، قبل المواجهة المرتقبة أمام وولفرهامبتون واندررز في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الجمعة.

وكان ليفربول قد خسر أمام وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات آرني سلوت

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الخسارة ضد وولفرهامبتون؟ ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يحدث فيها ذلك، حصلنا على فرص كافية للفوز بالمباراة لكننا لم نحولها إلى أهداف، وليست المرة الأولى أيضًا التي تؤدي فيها أول تسديدة لهم على المرمى إلى هدف".

وأضاف: "كل مباراة مهمة، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمر كبير كما نعلم جميعًا، لكن هذا ليس المطروح غدًا، كأس الاتحاد الإنجليزي هو المطروح".

وتابع: "إذا خسرت مرات عديدة بالطريقة نفسها فسيكون الأمر أكثر إثارة للقلق، الطريقة التي نستقبل بها الأهداف في الدقائق الأخيرة ليست متشابهة دائمًا، أحيانًا من كرات ثابتة أو تسديدات من خارج المنطقة".

وواصل مدرب ليفربول: "نريد الفوز بتلك المباراة، نحن ليفربول، نريد الفوز بكل مباراة".

وعن إمكانية تغيير الأسلوب، قال: "الأسلوب لا يتغير، نريد الاستحواذ على الكرة قدر الإمكان ثم استعادتها بأكبر عدد ممكن من المرات، لذلك نضغط عاليًا".