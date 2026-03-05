مباريات الأمس
عاجل.. الترجي التونسي يعلن مواجهة الأهلي في القاهرة من دون جماهير

كتب : هند عواد

01:02 م 05/03/2026
أعلن الترجي التونسي الرياضي، مواجهة النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من دون حضور جماهيري.

معاقبة الأهلي بسبب الجيش الملكي المغربي

قال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمبرمجة يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور".

وأشار الترجي في بيانه، إلى أن هذا الأمر إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري.

ماذا حدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي؟

شهدت مباراة الإياب بين الأهلي والجيش الملكي المغربي، في إياب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مناوشات بين الجماهير، إذ توقفت لدقائق بسبب إلقاء جماهير الأحمر المقذوفات على لاعبي الفريق المغربي.

الأهلي الترجي التونسي الجيش الملكي المغربي دوري أبطال أفريقيا

