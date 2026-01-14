"فرصة خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي

علق ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي الحالي، على فوز منتخب السنغال اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر

قال ساديو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة، وندرك مدى قوة المنتخب المصري".

وأضاف: "حاولنا الاستفادة من التجربة السابقة وحرمانهم من صناعة الفرص أو التسجيل، وفرضنا رقابة جيدة على صلاح ومرموش، وتمكنا من خلق توازن في المباراة وتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلا: "هذا النجاح يحسب لجميع اللاعبين، وأهنئهم على الصعود إلى دور النهائي، نحن نعرف كيف نلعب مباريات النهائي، فهي المباريات التي يجب الفوز بها مهما كانت الظروف، وعلينا استغلال كل الفرص التي ستتاح لنا".