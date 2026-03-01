أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن موجة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان صدر اليوم: "للمرة الأولى منذ بدء عملية "الأسد الهادر"، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في قلب طهران".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أفادت تقارير من طهران بوقوع انفجارات في مناطق متعددة من المدينة صباح الأحد، كما أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من عدة مناطق في طهران.

ويأتي ذلك بعد أن شنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.