إعلان

موجة جديدة من الضربات الإسرائيلية تستهدف قلب طهران

كتب : محمد جعفر

11:05 ص 01/03/2026

هجمات إسرائيلية علي ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن موجة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان صدر اليوم: "للمرة الأولى منذ بدء عملية "الأسد الهادر"، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في قلب طهران".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أفادت تقارير من طهران بوقوع انفجارات في مناطق متعددة من المدينة صباح الأحد، كما أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من عدة مناطق في طهران.

ويأتي ذلك بعد أن شنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
اقتصاد

عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
شئون عربية و دولية

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران