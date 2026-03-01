إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:09 ص 01/03/2026

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.15 جنيه، بتراجع 7.21 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 159.78 جنيه، بزيادة 4.76 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البيض البلدي

