"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن، الهزيمة الأولى في منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب 2025-2026، وذلك من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في دور نصف النهائي.

دخل المنتخبان الشوط الثاني بحذر واضح في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض منتخب السنغال سيطرته على الكرة بشكل أكبر، إذ بلغت نسبة الاستحواذ 72% مقابل 28% لصالح منتخب مصر مع الدقيقة 50.

واصل المنتخب السنغالي ضغطه الهجومي، ونجح في الحصول على أكثر من كرة ثابتة، أبرزها ركلة ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 52 نفذها الحاج ماليك ضيوف بعرضية أبعدها الدفاع المصري إلى وسط الملعب.

وبعد دقيقة واحدة، طالب لاعبي السنغال بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وفي الدقيقة 58، عاد السنغال لتهديد المرمى عبر ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها كريبين دياتا بتمريرة خارج منطقة الجزاء وصلت إلى لامين كامارا، الذي سدد الكرة مباشرة لكنها انتهت بين يدي الحارس محمد الشناوي دون خطورة.

واستمر الضغط السنغالي مع تنظيم دفاعي محكم من جانب المنتخب المصري، الذي اعتمد على التكتل الخلفي وإغلاق المساحات.

وتألق الشناوي في التعامل مع كرة عرضية من ركلة حرة نفذها دياتا في الدقيقة 60، قبل أن ترتطم تسديدة جديدة من لامين كامارا بالدفاع المصري في الدقيقة 65.

كما أبعد دفاع مصر عرضية خطيرة من إليمان ندياي من الجهة اليمنى إلى رمية تماس في الدقيقة 70.

وجاءت الدقيقة 79 لتحمل هدف التقدم للمنتخب السنغالي، بعدما أطلق لامين كامارا تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع، لتتهيأ أمام ساديو ماني الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين مرمى محمد الشناوي.

وحاول منتخب مصر الرد في الدقائق الأخيرة، حيث طالب اللاعبون بركلة جزاء في الدقيقة 82 دون استجابة من الحكم، قبل أن يحصل الفراعنة على ركلة ركنية من الجهة اليسرى في الدقيقة 84، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية متقنة قابلها مصطفى محمد برأسية علت العارضة.

وفي الدقائق الختامية، تبادل لاعبو منتخب مصر التمريرات في وسط الملعب، ليحسم السنغال المواجهة بهدف دون رد ويتأهل إلى النهائي.