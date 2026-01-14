مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

09:02 م 14/01/2026 تعديل في 09:09 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    إحصائيات الشوط الأول بين مصر والسنغال
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (9) (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (8) (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    إصابة كوليبالي في مباراة مصر والسنغال
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (8) (2)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (9) (2)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (19) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن، الهزيمة الأولى في منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب 2025-2026، وذلك من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في دور نصف النهائي.

دخل المنتخبان الشوط الثاني بحذر واضح في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض منتخب السنغال سيطرته على الكرة بشكل أكبر، إذ بلغت نسبة الاستحواذ 72% مقابل 28% لصالح منتخب مصر مع الدقيقة 50.

واصل المنتخب السنغالي ضغطه الهجومي، ونجح في الحصول على أكثر من كرة ثابتة، أبرزها ركلة ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 52 نفذها الحاج ماليك ضيوف بعرضية أبعدها الدفاع المصري إلى وسط الملعب.

وبعد دقيقة واحدة، طالب لاعبي السنغال بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وفي الدقيقة 58، عاد السنغال لتهديد المرمى عبر ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها كريبين دياتا بتمريرة خارج منطقة الجزاء وصلت إلى لامين كامارا، الذي سدد الكرة مباشرة لكنها انتهت بين يدي الحارس محمد الشناوي دون خطورة.

واستمر الضغط السنغالي مع تنظيم دفاعي محكم من جانب المنتخب المصري، الذي اعتمد على التكتل الخلفي وإغلاق المساحات.

وتألق الشناوي في التعامل مع كرة عرضية من ركلة حرة نفذها دياتا في الدقيقة 60، قبل أن ترتطم تسديدة جديدة من لامين كامارا بالدفاع المصري في الدقيقة 65.

كما أبعد دفاع مصر عرضية خطيرة من إليمان ندياي من الجهة اليمنى إلى رمية تماس في الدقيقة 70.

وجاءت الدقيقة 79 لتحمل هدف التقدم للمنتخب السنغالي، بعدما أطلق لامين كامارا تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع، لتتهيأ أمام ساديو ماني الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين مرمى محمد الشناوي.

وحاول منتخب مصر الرد في الدقائق الأخيرة، حيث طالب اللاعبون بركلة جزاء في الدقيقة 82 دون استجابة من الحكم، قبل أن يحصل الفراعنة على ركلة ركنية من الجهة اليسرى في الدقيقة 84، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية متقنة قابلها مصطفى محمد برأسية علت العارضة.

وفي الدقائق الختامية، تبادل لاعبو منتخب مصر التمريرات في وسط الملعب، ليحسم السنغال المواجهة بهدف دون رد ويتأهل إلى النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملخص الشوط الثاني لمباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب السنغال نتيجة مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
50 هدفا عسكريا.. إدارة ترامب تتلقى قائمة بالأهداف المحتملة لهجوم على إيران
شئون عربية و دولية

50 هدفا عسكريا.. إدارة ترامب تتلقى قائمة بالأهداف المحتملة لهجوم على إيران
حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة
شئون عربية و دولية

حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور