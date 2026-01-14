"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة النني الثانية لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة كوميدية بخصوص مباراة مصر.

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية على مبارتي منتخب مصر والمغرب

وشاركت حنان عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة كوميدية بخصوص مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم، ومباراة المغرب أيضا.

وجاءت الصورة الكوميدية من فيلم "55 إسعاف" بتعليق: "يارب لو مش مكتوب لنا نصعد يوم الأربع اللي جاي للنهائي، نخرج إحنا والمغرب"

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي الآن، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره النيجيري، اليوم ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.