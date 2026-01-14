مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية على مبارتي منتخب مصر والمغرب

كتب : مصراوي

07:23 م 14/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة النني الثانية لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة كوميدية بخصوص مباراة مصر.

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية على مبارتي منتخب مصر والمغرب

وشاركت حنان عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة كوميدية بخصوص مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم، ومباراة المغرب أيضا.

وجاءت الصورة الكوميدية من فيلم "55 إسعاف" بتعليق: "يارب لو مش مكتوب لنا نصعد يوم الأربع اللي جاي للنهائي، نخرج إحنا والمغرب"

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي الآن، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره النيجيري، اليوم ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال زوجة النني الثانية حنان المغربية منتخب مصر منتخب المغرب

