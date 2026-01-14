ملخص مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

تلقى منتخب مصر الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ابن بطوطة"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب فقد فرصة المنافسة على البطولة، يكتفي بالمنافسة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش

أبرز أحداث مباراة مصر والسنغال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 11: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب السنغال

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة بين لاعبي منتخب السنغال

الدقيقة 17: خطأ على حدود منطقة الجزائ لصالح منتخب مصر

الدقيقة 19: تسديدة قوية من جاكسون لاعب منتخب السنغال ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر

الدقيقة 23: تغيير أول للمنتخب السنغالي بخروج كوليبالي قائد السنغال، بعد تعرضه للإصابة

الدقيقة 31: تسديدة من لاعب منتخب السنغال ولكنها تصل سهلة في يد الشناوي

الدقيقة 35: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال ولفكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 38: عرضية من لاعب السنغال يبعدها حسام عبد المجيد

الدقيقة 41: مشادة بين الجهاز الفني لمنتخب السنغال مع أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: عرضية من لاعب منتخب السنغال يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 57: تسديد من لاعب منتخب السنغال تصل سهلة في يد حارس مرمى السنغال

الدقيقة 65: سيطرة كاملة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال

الدقيقة 76: عرضية من ساديو ماني يتصدى لها محمد الشناوي

الدقيقة 78: هدف أول لمنتخب السنغال عن طريق ساديو ماني

الدقيقة 81: فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي، بعد تسديدة من على منطقة الجزاء

الدقيقة 90: حكم المبراة يحتسب 5 دقائ قوت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية الشوط الأول