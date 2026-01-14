مباريات الأمس
مدرب جزر القمر يكشف لمصراوي نقاط قوة وضعف رباعي نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

02:50 م 14/01/2026 تعديل في 02:52 م
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن طرق لعب رباعي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتوقعاته لطرفي النهائي.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أربع فرق مختلفة. أولًا، ثلاثة فرق تحاول اللعب هجوميًا: السنغال، نيجيريا، والمغرب، كلها فرق هجومية. مصر تلعب بشكل مختلف، يفضلون انتظار الخصم والاعتماد على التمريرة العمودية للفوز بالهجمات المرتدة. إذا تحدثنا عن أي فريق، يمكننا القول أن نيجيريا حتى الآن أظهرت أنهم قويون جدًا دفاعيًا، مع لاعبين وسط رائعين ومع أوسيمين ولوكمان في هذه الحالة، أعتقد أنهم الأفضل هجوميًا في البطولة".

وأضاف: "سؤالي هو عن الدفاع، لأنه حتى الآن، نيجيريا لم تواجه فريقًا يضعهم في ورطة دفاعية. فهل هم فعلاً أقوياء دفاعيًا؟ هذا هو السؤال. السنغال، في رأيي، لديهم فريق جيد جدًا، وفرديًا، لاعبوهم ممتازون، لكن لا أراهم يلعبون كفريق واحد. لا أراهم يفهمون اللعبة أو يغيرون مجرى المباراة. يفوزون لأن لديهم لاعبين أفضل، لكن الفرق الأخرى لم تترك انطباعًا كبيرًا لدي".

وأوضح: "مصر فريق ذو خبرة كبيرة. يمكننا أن نرى أن المدرب لاعب سابق ويعرف كيف يلعب في المباريات المهمة. لديهم لاعبين مهمين جدًا في الملعب والفريق منظم بشكل جيد جدًا. لذا مصر فريق صعب جدًا التغلب عليه. صعب جدًا لأن لديهم تنظيمًا رائعًا. بالنسبة للمغرب، ربما منذ آخر كأس عالم في قطر، أعتقد أنهم أفضل فريق في أفريقيا. لديهم لاعبين مميزين، حكيمي عاد وهو لاعب جيد جدًا. لديهم لاعبو وسط جيدون وحراس مرمى ذوو خبرة. من الناحية الدفاعية، غيروا بعض الأمور ضد الكاميرون وأظهروا قوتهم. وهم يلعبون على أرضهم، لذلك أعتقد أن هذه ميزة كبيرة".

واختتم مدرب جزر القمر: "الآن فهموا أنه عندما تلعب ضد الكاميرون، أو نيجيريا، أو ربما تصل إلى النهائي وتلعب ضد السنغال أو مصر، فهذا يعني أنك فريق كبير حقًا، والجميع يتوقع الفوز، نعم، لكنهم يتوقعون أيضًا أن المباراة ستكون صعبة. شيء ما تغير على المستوى الذهني. سنرى. أعتقد أن كل الفرق لديها فرصة للفوز بهذه الكأس، حتى لو في رأيي المغرب أو نيجيريا".

