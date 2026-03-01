دوت صفارات الإنذار في إسرائيل مع تصاعدت التوترات وتوسع الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وإعلان مقتل وزير الدفاع ورئيس الأركان الجيش الإيراني.



وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه نظرًا لرصد إطلاق صواريخ من إيران، فقد يتم تفعيل الإنذارات في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس ونتانيا ومستوطنات الضفة.

كما دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، من الجليل الأعلى وحتى جنوب حيفا.

وأفادت بلدية تل أبيب، أن 40 مبنى تضرروا بدرجات متفاوتة نتيجة سقوط صاروخ الليلة الماضية، فيما جرى إيواء أكثر من 200 من السكان في 3 فنادق، بعد إخلائهم من منازلهم المتضررة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي، أن الإصابة التي وقعت في تل أبيب كانت نتيجة سقوط صاروخ كامل، في حين أُصيب مبنى في رمات جان، شمال تل أبيب، بقنبلة عنقودية، ما يعني أن إيران استخدمت صواريخ عنقودية خلال الهجمات التي نُفذت ليلًا.

وذكرت القناة 12، أن شظايا من عملية الاعتراض الأخيرة سقطت في نطاق المجلس الإقليمي يهودا وفي القدس، دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الإصابات.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث، إن قيادة الجبهة الداخلية أدركت، منذ المواجهة التي جرت العام الماضي مع إيران، أن الجبهة الداخلية تمثل خط المواجهة، مشيرة إلى أن الصاروخ الإيراني يحتاج ما بين 7 و13 دقيقة للوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة، أن أكبر دفعة صواريخ أُطلقت من إيران أمس ضمت ما بين 20 و30 صاروخًا، مؤكدة أن المجال الجوي الإسرائيلي لن يُفتح خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وأشارت إلى أن معظم الإطلاقات باتجاه إسرائيل جاءت من غرب إيران، متوقعة أن تستهدف الهجمات الإسرائيلية والأمريكية خلال الأيام المقبلة مزيدًا من مواقع الإطلاق الإيرانية.

وأفادت رويترز بسماع دوي انفجارات قوية في الدوحة لليوم الثاني على التوالي، بعدما شنت إيران ضربات على دول في الخليج ردًّا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.

كانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددًا من المواقع الأخرى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 27 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في الشرق الأوسط خلال أحدث موجة من الهجمات.

يأتي هذا فيما أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في ضربات جوية استهدفت البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في طهران.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إيران استعدت لكل السيناريوهات، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقا للغد.