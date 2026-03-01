الإمارات.. قتيل و9 جرحى جراء القصف الإيراني على دبي وأبوظبي



وكالات

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، سقوط قتيل و9 جرحى في القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف منطقتي دبي وأبوظبي.

وقال المكتب الحكومي لدبي في منشور على منصة "إكس": " أعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما.

وأوضحت أن الأصوات التي تم سماعها نتجت عن عمليات الاعتراض الناجحة".

وأعلنت الإمارات رصد 209 مسيرة إيرانية، تم تحييد 195 منها والبقية ألحقت اضرارا جانبية.

وأعلنت مطارات أبوظبي أن حصيلة إصابات استهداف مطار زايد الدولي نتج عنها حالة وفاة واحدة من جنسية آسيوية و7 إصابات أخرى، فيما لم يكشف النقاب عن أضرار استهداف مطار دبي.

تتعامل الجهات المختصة في أبوظبي مع حادثة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مطار زايد الدولي حيث أسفرت عملية الاعتراض عن سقوط شظايا نجم عنها حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات.

وخلال الساعات الماضية، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نبأ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وأسفرت الضربات عن سقوط عدد من كبار الضباط الإيرانيين، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في تصعيد عسكري غير مسبوق يضرب قلب المؤسسة العسكرية والسياسية في البلاد.

ومع رفع الرايات السوداء في مشهد، تتجه الأنظار إلى طهران التي أعلنت الحداد لمدة 40 يوما، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، وفقا لروسيا اليوم.