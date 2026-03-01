

وكالات

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، وقوع قتلى وجرحى إثر اقتحام محتجين مقر القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان احتجاجا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الباكستانية ومحتجين غاضبين أمام القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي، في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتجمع المحتجون على طريق MT خان المحاذي لمبنى القنصلية، ورشقوا المبنى بالحجارة وحطموا عددا من نوافذه، في محاولة لاقتحام المقر الدبلوماسي.

وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، جرى نقلهم فورا إلى المستشفيات المجاورة، وفق ما أكده مسؤولو الإنقاذ.

أفاد مسؤولو خدمات الإنقاذ، أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى المدني في كراتشي، فيما انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة من الشرطة وقوات الرينجرز في محيط القنصلية لمنع تصاعد العنف وضمان سلامة المنطقة.

على صعيد حركة المرور، أغلقت السلطات الطريق الرابط بين سلطان آباد وشارع مي كولاشي، مما أوجد اختناقات مرورية حادة.

تأتي هذه الأحداث في خضم تصعيد إقليمي غير مسبوق، إذ وصفت إيران الضربات بأنها إعلان حرب، وأعلنت شن هجمات انتقامية طالت عدة عواصم خليجية.

وتحتضن باكستان أقلية شيعية واسعة تنظر إلى إيران بوصفها مرجعا دينيا وسياسيا، في حين تشترك البلدان بحدود مشتركة تمتد نحو 900 كيلومتر، مما يجعل أي توسع في النزاع تهديدا مباشرا للاستقرار الباكستاني، وفقا لروسيا اليوم.