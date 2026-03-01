الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 6 مارس 2026.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة إلى مائل للدفء، نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المرزوعات في وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار متوسطة يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح من الإثنين إلى الجمعة على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة، والسواحل الشمالية 18 درجة، وشمال الصعيد 19 درجة، وجنوب الصعيد 22 درجة.