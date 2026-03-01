إعلان

المكتب الإعلامي لدبي: إصابة شخصين إثر سقوط شظايا مسيرات إيرانية فوق منزلين

كتب : مصراوي

09:41 ص 01/03/2026

طائرة إيرانية مُسيرة

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي لدبي، اليوم الأحد، عن إصابة شخصين إثر سقوط شظايا من مسيرات اعترضها الدفاع الجوي فوق منزلين، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج.

ذكرت القوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتوقف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية، متوعدة بـ"صفعات متتالية" وخطوات انتقامية "مغايرة وصعبة".

