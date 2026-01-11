مباريات الأمس
زكي عبد الفتاح لمصراوي: لعبنا على قدر إمكانياتنا ضد السنغال والظروف ساعدتنا

كتب : نهي خورشيد

12:20 ص 11/01/2026
علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على تأهل الفراعنة إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز المثير على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالطبع، فوز مهم للغاية لعبنا على قدر إمكانياتنا، وتمكنا من خوض أكثر من 100 دقيقة".

وأضاف: "في الشوطين، كانت السيطرة أغلبها لساحل العاج، لكن ما لفت نظري أن استحواذ ساحل العاج كان 70% مقابل 30% لمصر في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نفس النسبة، ومع ذلك لاحظت أن أداء مصر تحسن تدريجياً".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "حتى الشناوي لم يشارك ولم يظهر كثيراً الفرص المتاحة، والتي كانت كرة واحدة فقط في منطقة الجزاء، تبين أن استحواذ ساحل العاج كان سلبياً إلى حد كبير، بينما نحن لعبنا وفق إمكانياتنا، وهذا يعد نقطة إيجابية لحسام حسن".

وواصل عبد الفتاح: "في المباراة، والحمد لله، ساعدتنا الظروف على تنفيذ الخطة المرسومة واستغلال إمكانيات اللاعبين في الكرات المرتدة، وأرى أن هذا أمر جيد".

وأتم حديثه قائلاً: "الفوز كان ضرورياً قبل أي شيء، فهو مطلوب كمنتخب وللجماهير المصرية ليمنح الثقة للفريق بعد الفترة السابقة، لذلك، أرى أن هذا الفوز مهم جداً، ومشجع للغاية، وأن التأهل خطوة مهمة لنا".

ويلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية وستقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

زكي عبد الفتاح منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار الشناوي حسام حسن

