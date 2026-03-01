إعلان

وسط تصعيد مع إيران.. 9 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تتجه لـ الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

02:49 ص 01/03/2026

القوات الجوية الأمريكية

وكالات

كشفت وكالة "ريا نوفوستي" بناء على تحليل بيانات الرحلات الجوية، أن القوات الجوية الأمريكية تحرك أسطولا من طائرات التزويد بالوقود باتجاه الشرق الأوسط وسط الحرب على إيران.

وأظهرت البيانات، أن طائرة تزويد بالوقود من طراز Boeing KC-135R Stratotanker أقلعت من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند قبل عدة ساعات متجهة إلى المنطقة، تلتها 5 طائرات أخرى من القاعدة ذاتها.

وإجمالا، تم رصد تحرك 9 طائرات تزويد بالوقود جوا من قواعد مختلفة باتجاه الشرق الأوسط، إلى جانب 3 طائرات شحن من طراز C17.

يأتي هذا الحشد الجوي في وقت سبق، أن صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القاذفات الاستراتيجية من طراز B-2، التي استخدمت في الضربات السابقة على المنشآت النووية الإيرانية، اعتمدت على التزود بالوقود جوا خلال رحلات استمرت 36 ساعة، مما يشير إلى استعدادات لعمليات عسكرية مطولة محتملة.

تأتي هذه التحركات بعد ساعات من شن الولايات المتحدة وإسرائيل، سلسلة ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.

وردت إيران بضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

جاء التصعيد العسكري رغم استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بوساطة عمانية.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية للأزمة المصطنعة، وفقا لروسيا اليوم.

