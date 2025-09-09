مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 3
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 2
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

2 1
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

2 0
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد على مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر

10:02 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

علق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، على اعتماد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسامة فيصل في تشكيل الفراعنة بدلا من مصطفى محمد في مباراة بوركينا اليوم.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مصطفي محمد مزعل كابتن حسام حسن جامد، عشان كده أسامة فيصل نزل مكان مرموش".

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت مباراة مصر وبوركينا فاسو، مشاركة أسامة فيصل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول بدلا من عمر مرموش الذي خرج مصابا، فيما شارك مصطفى محمد في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره جيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل استضافة غينيا بيساو، يوم 13 من الشهر ذاته في الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات.

