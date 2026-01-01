مفاجأة.. اقتراح بدعوة مصر والمغرب للمشاركة في كأس الخليج.. ما القصة؟

أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟

خطفت بطولة كأس الخليج الأخيرة 2025، التي أقيمت في قطر، الأضواء إليها بعد المستوى التنافسي الذي ظهرت به في نسختها الأخيرة التي أقيمت في قطر.

اليوم الخميس، فجرت صحيفة "Hesport هسبورت" المغربية، أن هناك توجه داخل الاتحاد الخليجي لكرة القدم لدراسة توسيع المشاركة في كأس الخليج 2026 بالرياض، لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح يتضمن دعوة منتخبات قوية مثل المغرب، مصر، الجزائر والأردن، خاصة بعد المستويات التي ظهر بها الرباعي في بطولة كأس العرب الأخيرة.

واختتمت الصحيفة، المجلس سيناقش الجوانب التنظيمية للبطولة في هذا المقترح قبل التصديق عليه وإعلانه بشكل رسمى.

إقرأ أيضًا:

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟

أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟