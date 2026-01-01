مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
19:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. اقتراح بدعوة مصر والمغرب للمشاركة في كأس الخليج.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 م 01/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كأس الخليج
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 9
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (16) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (1) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت بطولة كأس الخليج الأخيرة 2025، التي أقيمت في قطر، الأضواء إليها بعد المستوى التنافسي الذي ظهرت به في نسختها الأخيرة التي أقيمت في قطر.

اليوم الخميس، فجرت صحيفة "Hesport هسبورت" المغربية، أن هناك توجه داخل الاتحاد الخليجي لكرة القدم لدراسة توسيع المشاركة في كأس الخليج 2026 بالرياض، لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح يتضمن دعوة منتخبات قوية مثل المغرب، مصر، الجزائر والأردن، خاصة بعد المستويات التي ظهر بها الرباعي في بطولة كأس العرب الأخيرة.

واختتمت الصحيفة، المجلس سيناقش الجوانب التنظيمية للبطولة في هذا المقترح قبل التصديق عليه وإعلانه بشكل رسمى.

إقرأ أيضًا:

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟

أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الخليج منتخب مصر منتخب المغرب بطولة كأس الخليج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة