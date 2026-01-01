فكري صالح يكشف تفاصيل اكتشافه لعصام الحضري (خاص)

كتب – محمد الميموني

كشف فكري صالح، مدرب حراس المرمى السابق لنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد، عن قصة اكتشافه للحارس المخضرم عصام الحضري.

وقال صالح في تصريحات خاصة لموقع «مصراوي»،: "أنا أول من اكتشف عصام الحضري، وجبته من دمياط بعربيتي الخاصة، وراهنت عليه وكسبت في النهاية".

وأضاف: "خليت الحضري يلعب رغم تحفظ رود كرول، المدير الفني للمنتخب الأولمبي آنذاك، ولم يكن مقتنعًا به تمامًا، لكن بعد رؤيته قال لي: هذا اكتشاف فعلاً، وكان رأيي صائبًا، وأصبح الحارس الأفضل لديه".

وتابع صالح: "عندما عدت لأخذ سيارتي، وجدت عدلي القيعي والمرتجى يقومون بتوقيع عقد الحضري".

وأشار أيضًا إلى أن زوجة الحضري، قالت له: "كان يجب أن تصنع له تمثالًا في المنزل، لأن بدونك كنا هنكون لسه في دمياط".

ويشغل فكري صالح حاليًا منصب المشرف العام لمدربي حراس المرمى بنادي زد.

