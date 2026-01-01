مباريات الأمس
إعلان

تشكيل ليفربول الرسمي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

07:19 م 01/01/2026 تعديل في 07:20 م
كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ليدز يونايتد، المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، جيرمي فريمبونج

فيما ضمت دكة البدلاء: مامارداشفيلي، كيركيز، ماك أليستر، كييزا، جاكبو، رامزي، نيوني، نجوموها، لاكي.

ويخوض ليفربول اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

أرني سلوت مدرب ليفربول ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي آرني سلوت

