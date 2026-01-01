"أضعاف جميع النسخ".. أرقام قياسية لتذاكر كأس العالم 2026.. ما القصة؟

أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟

شهد الإقبال على النسخة المقبلة من كأس العالم للرجال ارتفاع هائل خلال الأسابيع الماضية بعد طرح التذاكر، إذ وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه غير مسبوق في تاريخ الرياضة العالمية.

وصرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقلاً عن "ذا تاتشلاين" الاتحاد تلقي ما بين 6 و7 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من البيع، إلا أن حجم الطلب فاق التوقعات بشكل لافت، إذ تلقت المنصة نحو 150 مليون طلب تذكرة خلال ما يزيد قليلاً على أسبوعين فقط.

وأكد إنفانتينو أن هذا الإقبال الهائل يبرز مدى التنافس الشديد بين الجماهير الراغبة في حضور مباريات البطولة.

وأوضح رئيس الفيفا أن المعدلات اليومية تعادل قرابة 10 مليون طلب تذكرة يومياً خلال أول 15 يوم من فتح باب الحجز، مشيراً إلى أن الطلبات جاءت من جماهير تنتمي إلى قارات مختلفة، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس التأثير المستمر للبطولة، رغم أن التصفيات ما زالت جارية ولم تكتمل بعد قائمة المنتخبات المشاركة.

وقارن إنفانتينو الأرقام بالمعطيات التاريخية، موضحاً أن الفيفا باع ما يقرب من 44 مليون تذكرة فقط عبر جميع نسخ كأس العالم على مدار نحو 100 عام، في المقابل فإن عدد الطلبات المقدمة خلال أسبوعين فقط من بيع التذاكر يفوق هذا الرقم بعدة مرات.