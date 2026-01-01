مباريات الأمس
هل يمثل إقليم الباسك "فأل اللقب" لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

كتب : نهي خورشيد

07:06 م 01/01/2026 تعديل في 08:40 م
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (9)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (1)
    ريال مدريد
    ريال مدريد والسيتي (11) (1)
    ريال مدريد والسيتي (10) (1)
    ريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً صعبأً على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في فيتوريا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وبهذا الانتصار، أكمل الملكي سلسلة انتصاراته في إقليم الباسك محققاً العلامة الكاملة بثلاث إنتصارات، بعدما تفوق سابقاً على ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، في إنجاز يمنح النادي نقاطاً ثمينة في مشواراللقب، بجانب الإحصائية التاريخية الأبرز للريال والتى لطالما ارتبطت بالتتويج بالدوري.

وتشير سجلات الدوري الإسباني إلى أن ريال مدريد، في كل مرة ينجح فيها بالفوز خارج أرضه على ألافيس وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو خلال موسم واحد، ينهي البطولة متوجاً بلقب الليجا، وهو ما تحقق في خمس مناسبات سابقة أعوام 1932-1933، 2016-2017، 2019-2020، 2021-2022، و2023-2024.

وكان ريال مدريد تفوق هذا الموسم على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، ثم اكتسح أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم مواجهة ألافيس بنتيجة 2-1، ليكرر سيناريو المواسم التي انتهت بتتويجه باللقب.

وفي سياق متصل، يحتل الملكي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، متأخراً بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر قبل انطلاق الجولة السابعة عشرة.

