مقاعد بدلاء منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

06:05 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
    عمر مرموش مع منتخب مصر (2)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (1)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (4)
    منتخب مصر
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (2)
    لاعبي منتخب مصر (2) (1)
    لاعبي منتخب مصر (1) (1)
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
    لاعبي منتخب مصر (13) (1)
    منتخب مصر (5)
    منتخب مصر (1)
كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره المنتخب البوركيني اليوم، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويستضيف ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركينية واجادوجو، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أعلن عن تشكيل المنتخب الوطني منذ قليل، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وأحمد عيد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلا من، "مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل ومصطفى محمد".

ويذكر أن المنتخب الوطني، في حال تمكن من تحقيق الفوز على منتخب بوركينا فاسو اليوم، سيضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

"إيطالي الجنسية" .. فنربخشة التركي يقترب من التعاقد مع مدرب محتمل للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مصر وبوركينا فاسو
