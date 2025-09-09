مقاعد بدلاء منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره المنتخب البوركيني اليوم، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويستضيف ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركينية واجادوجو، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أعلن عن تشكيل المنتخب الوطني منذ قليل، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وأحمد عيد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلا من، "مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل ومصطفى محمد".

ويذكر أن المنتخب الوطني، في حال تمكن من تحقيق الفوز على منتخب بوركينا فاسو اليوم، سيضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

