الداخلية تكشف كواليس سقوط شبكة إجرامية استغلت 14 طفلاً في التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:15 م 01/04/2026 تعديل في 01:24 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة استغلت الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة، محولة الأطفال إلى وسيلة ربح عبر بيع السلع بطرق إلحاحية تزعج المواطنين وتعرّض حياة الصغار للخطر.

كشفت التحريات الدقيقة أن الشبكة ضمت 10 متهمين، بينهم 5 رجال و5 سيدات، تبين أن 9 منهم لديهم سجل جنائي حافل، وقاموا بتقسيم المهام فيما بينهم لإدارة نشاطهم الإجرامي في الشوارع الكبرى والميادين الحيوية.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين، وبصحبتهم 14 طفلاً من الأحداث المعرضين للخطر أثناء إجبارهم على ممارسة التسول وبيع السلع.

وبمواجهة المتهمين، انهاروا واعترفوا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم اتخذوا استغلال الأطفال مهنة لتحقيق أرباح مالية سريعة، مستغلين ضعفهم وحاجتهم للضغط على عواطف المارة واستجداء أموالهم.

ولم يقتصر تحرك وزارة الداخلية على الضبط الجنائي فقط، بل تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال؛ حيث تم تسليم من تعرف على ذويهم إلى أهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة لضمان رعايتهم وعدم عودتهم للشارع.

كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور رعاية متخصصة، لضمان توفير حياة كريمة لهم بعيدًا عن جحيم الاستغلال في الشوارع.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

