نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة استغلت الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة، محولة الأطفال إلى وسيلة ربح عبر بيع السلع بطرق إلحاحية تزعج المواطنين وتعرّض حياة الصغار للخطر.

شبكة استغلت الأطفال للتسول

كشفت التحريات الدقيقة أن الشبكة ضمت 10 متهمين، بينهم 5 رجال و5 سيدات، تبين أن 9 منهم لديهم سجل جنائي حافل، وقاموا بتقسيم المهام فيما بينهم لإدارة نشاطهم الإجرامي في الشوارع الكبرى والميادين الحيوية.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين، وبصحبتهم 14 طفلاً من الأحداث المعرضين للخطر أثناء إجبارهم على ممارسة التسول وبيع السلع.

استغلت 14 طفلاً للتسول



وبمواجهة المتهمين، انهاروا واعترفوا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم اتخذوا استغلال الأطفال مهنة لتحقيق أرباح مالية سريعة، مستغلين ضعفهم وحاجتهم للضغط على عواطف المارة واستجداء أموالهم.

ولم يقتصر تحرك وزارة الداخلية على الضبط الجنائي فقط، بل تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال؛ حيث تم تسليم من تعرف على ذويهم إلى أهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة لضمان رعايتهم وعدم عودتهم للشارع.

كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور رعاية متخصصة، لضمان توفير حياة كريمة لهم بعيدًا عن جحيم الاستغلال في الشوارع.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

