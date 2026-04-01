بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق السادات

كتب : أحمد الباهي

01:27 م 01/04/2026

إسعاف أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق السادات بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.

تفاصيل الحالة الصحية

أوضحت التقارير الطبية الأولية أن المصابين تعرضوا لإصابات تراوحت بين كدمات متفرقة واشتباه نزيف، وجاءت أسماؤهم كالتالي: حسن قاسم عيد، 40 عامًا، من الشهداء، كدمات متفرقة، فرحة صفوت بيومي، 23 عامًا، من السادات، كدمات متفرقة، ندا جمعة السيسي، 18 عامًا، من السادات، اشتباه نزيف، عبير كرم بيومي، 23 عامًا، من السادات، كدمات متفرقة، محمد علاء محمد، 13 عامًا، من السادات، كدمات متفرقة.

متابعة طبية وإجراءات قانونية

تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات داخل المستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع تحرير محضر بالواقعة وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

المنوفية السادات حادث تصادم مصابون إسعاف

