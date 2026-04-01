بالفيديو.. لاعبو البوسنة يرفضون مصافحة منتخب إسرائيل

شهدت مباراة منتخب البوسنة والهرسك تحت 21 عاماً مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي، في تصفيات بطولة أوروبا للشباب، حادثة لفتت الانتباه.

لاعبو البوسنة يرفضون مصافحة منتخب إسرائيل

شهدت مباراة منتخب البوسنة والهرسك تحت 21 عاماً مع نظيره الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، حادثة لفتت الانتباه قبل انطلاق اللقاء.

وبحسب موقع هيرتسجوفينا البوسني، رفض أغلب لاعبي منتخب شباب البوسنة والهرسك، المشاركة في المصافحة التقليدية مع لاعبي المنتخب الإسرائيلي قبل بدء المباراة.

واكتفى عدد قليل من اللاعبين فقط من فريق البوسنة بمصافحة الحكام وبعض لاعبي المنتخب المنافس، فيما تجاهلت البقية هذه الإجراءات المتعارف عليها في كرة القدم الدولية.

وتكررت هذه اللقطات في مناسبات عدة، وفي عدد من الرياضات المختلفة، إذ يختار بعض اللاعبين الامتناع عن المصافحة مع منافسين يمثلون فرقاً أو منتخبات إسرائيلية، احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

