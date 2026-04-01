إعلان

تعهّد وتذكير وإشادة.. ماذا جاء في رسالة المرشد الإيراني لحزب الله؟

كتب : محمود الطوخي

01:06 م 01/04/2026 تعديل في 01:22 م

مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، شدد فيها على تمسك طهران بمسار المواجهة القائم ضمن تداعيات حرب إيران الراهنة.

رسائل الصمود في ظل حرب إيران

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن مجتبى خامنئي أعرب في رسالته عن تقديره لمواساة الحزب في رحيل قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، مثمنا مشاعر الوفاء التي أبداها مقاتلو حزب الله اللبناني.

وأكد خامنئي، أن الاستقامة في وجه أعداء الأمة و"على رأسهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، تمثل الركيزة الأساسية لهذا النهج، مذكّرا "بتضحيات القادة، بدءا من قاسم سليماني وصولا إلى كبار مسؤولي الحرس الثوري والجيش"، تبرهن على صدق هذه المسيرة في ظل تأزم الصراع بين إيران وأمريكا.

تاريخ المقاومة وتحديات إيران وأمريكا

واستعرض المرشد الإيراني في خطابه "سجل النضال الحافل بالتضحيات"، لافتا إلى أن قادة حزب الله اللبناني، من راغب حرب وعباس الموسوي إلى حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، جسدوا نماذج حقيقية للثبات وعدم الخشية من التهديدات.

وخاطب خامنئي، نعيم قاسم مؤكدا أن قيادته للحركة تأتي في لحظة تاريخية فارقة، معربا عن ثقته الكاملة في قدرته على تحطيم مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاستقرار للبنان.

وأكد خامنئي على أن السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية لن تحيد عن الخطوط التي رسمها القادة الراحلون، متعهدا بأن طهرانستواصل تقديم الدعم الكامل للمقاومة لمواجهة الأطماع "الصهيونية" والأمريكية، تزامنا مع استمرار حالة الاستنفار التي تفرضها حرب إيران على المشهد الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مجتبى خامنئي حزب الله المرشد الإيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

